В Украине хотят вновь повысить железнодорожные тарифы

В Киеве не исключают, что тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки вновь могут повысить.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал на презентации проекта постоянной логистической стратегии и плана действий для Украины, разработанных при поддержке Всемирного банка.

«Повышение железнодорожных тарифов, которое мы уже почувствовали в этом году на 15%, безусловно, это, к сожалению, будет не последнее повышение для того, чтобы железная дорога вышла из той ямы, в которой она находится», - отметил министр.