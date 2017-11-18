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В Украине хотят вновь повысить железнодорожные тарифы

18.11 в 09:21

В Киеве не исключают, что тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки вновь могут повысить.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал на презентации проекта постоянной логистической стратегии и плана действий для Украины, разработанных при поддержке Всемирного банка.

«Повышение железнодорожных тарифов, которое мы уже почувствовали в этом году на 15%, безусловно, это, к сожалению, будет не последнее повышение для того, чтобы железная дорога вышла из той ямы, в которой она находится», - отметил министр.

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2017-11-18 09:21:00
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