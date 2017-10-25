Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Украине хотят ввести обязательную регистрацию домашних питомцев и штрафы за разведение беспородных животных

25.10 в 20:58

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7220, который предлагает ввести обязательную регистрацию домашних и бездомных животных и штрафы, пишет «Страна».

Итак, основные положения законопроекта:

  • Регистрации и чипированию подлежат дикие, бездомные и домашние животные. За домашних животных будут платить владельцы, а за остальных – местные власти. Данной процедуре будут подлежать все животные старше 2 месяцев.
  • После покупки кота и собаки вам нужно будет зарегистрировать их не позже, чем через 5 дней.
  • Если собрались переезжать вместе с животным – уведомляете ветеринарную службу в течение 5 дней.
  • После проведения регистрации на животное выдадут постоянный номер, который нужно будет поместить на ошейник животного.
  • За регистрацию домашнего животного предусмотрен сбор в виде 180 гривен. Исправление ошибок при регистрации – 70 гривен.
  • Хоронить домашних животных можно будет только на специальных кладбищах.
  • Полиция может получить право устраивать облавы и проверять «незаконные» беременности домашних любимцев.
  • Предусмотрено обязательное посещение ветеринара — не реже чем раз в 3 года.
  • Разводить животных без «породной ценности» могут запретить.
  • Сбор по животному платить не будут чернобыльцы, инвалиды ВОВ, I и II групп, участники АТО, общественные организации и приюты, государственные и местные власти, те люди, которые взяли животное из приюта.

Также предусмотрены штрафы:

— умерщвление беременных домашних животных и их усыпление в присутствии детей может обойтись в 850 гривен штрафа либо в шестимесячный арест.

— игнорирование уборки собачьих экскрементов – штраф от 850 до 1700 гривен.

— Попрошайничество вместе с животным – штраф от 5100 до 20400 гривен.

— Разведение беспородных животных дома – штраф от 5100 до 20400 гривен.

— Отказ стерилизовать животное – штраф от 3400 до 20400 гривен.

— Продажа животных с рук без документов – 340 – 20400 гривен штрафа.

/uploads/news/964x620/mZotIhRT.jpg
2017-10-25 20:58:00
Важные новости
В центре Мариуполя снесли палатку «Оппозиционного блока»
25.10 в 20:14
В Мариуполе будут судить преступников, которые жестоко пытали парней
25.10 в 19:44
Лента новостей
В Украине хотят ввести обязательную регистрацию домашних питомцев и штрафы за разведение беспородных животных
25.10 в 20:58
В центре Мариуполя снесли палатку «Оппозиционного блока»
25.10 в 20:14
В Мариуполе будут судить преступников, которые жестоко пытали парней
25.10 в 19:44
Мариупольская полиция ищет свидетелей ДТП
25.10 в 19:04
С завтрашнего дня увеличиваются штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью
25.10 в 18:52
«Укрзализныця» хочет ввести единый билет на поезда и автобусы
25.10 в 18:20
На КПВВ под Мариуполем задержали члена ДНР
25.10 в 17:11
В зоне АТО дезертировал вооруженный военный
25.10 в 16:45