В Украине изменили цвет беретов ВДВ и знаки различия

Отныне украинские десантники будут носить береты не голубого цвета, а бордового. Именно этот цвет использовала воздушная пехота Великобритании, которая первая в мире сформировала первую полноценную боевую отдельную десантную дивизию. Кроме того, он символизирует цвет крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины.

«Из уважения к победам украинских десантников, при нынешней российско-украинской войне, им предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата к генералу армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины», - рассказали в ВДВ Украины.

Сейчас береты голубого цвета используют лишь 7 стран, среди которых Россия и страны бывшего СССР. В ВДВ отмечают: «Сейчас 59 стран мира (там, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операции) используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. В некоторых странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют зеленые береты».

Кроме того, изменятся и беретные знаки. Сообщается, что на них будет изображен купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он выжигает священным огнем скверну.

Уже вскоре десантники получат новую форму.