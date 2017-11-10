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В Украине лося внесли в Красную книгу

10.11 в 11:20

Вчера, 9 ноября, в Украине прошло заседание Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. В результате ее члены тайно проголосовали за внесение лося европейского в Красную книгу Украины.

При этом 24 человека проголосовали «за», 6 – против, 1 – воздержался.

«Завершилось заседание Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение о необходимости внесения лося в Красную книгу», - написал координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в соцсети Facebook.

Также он добавил: «Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу».

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2017-11-10 11:20:00
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