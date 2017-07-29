Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Украине молния убила женщину, обесточено 339 населенных пунктов

29.07 в 11:28

Вчера и сегодня в Украине непогода обесточила 339 населенных пунктов в 8 областях.

В пресс-службе ГСЧС сообщают: «28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Полтавская - 96 н.п., Черниговская - 63 н.п. Киевская - 56 н.п., Черкасская - 53 н.п., Житомирская - 29 н.п., Сумская - 21 н.п., Днепропетровская - 19 н.п., и Кировоградская - 2 н.п.»

Также в результате непогоды на территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей повалены 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных сооружений и 2 школы, упали 5 элекроопор.

А вот в Черкасской области не обошлось без жертв: в селе Антоновка на пастбище молния убила местную жительницу.

/uploads/news/964x620/Vv2x7xTl.jpg
2017-07-29 11:28:00
Важные новости
Наступление моря: на пологом берегу Мариуполя появился обрыв высотой в метр
29.07 в 20:27
В Мариуполе бились за яхт-клуб. Выяснилось, что выиграют все
29.07 в 19:58
Лента новостей
Наступление моря: на пологом берегу Мариуполя появился обрыв высотой в метр
29.07 в 20:27
В Мариуполе бились за яхт-клуб. Выяснилось, что выиграют все
29.07 в 19:58
Минометный удар на Мариупольском направлении: 1 военный погиб, 6 – ранены
29.07 в 19:21
В Мариуполе шторм. Порывы ветра до 24 метров в секунду
29.07 в 18:57
В Славянске прогремел взрыв, есть пострадавшие
29.07 в 18:28
В Кривом Роге утром произошло землетрясение
29.07 в 18:03
Украина является страной низкого достатка, но уже не является страной низких цен – эксперты
29.07 в 17:00
В Центральной Африке потерпел крушение самолет украинской авиакомпании
29.07 в 16:32