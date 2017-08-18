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В Украине на 25% снизили норму потребления газа

18.08 в 20:54

На заседании Кабмина было принято решение о снижении нормы потребления газа для потребителей без счетчиков. В среднем, норма снижена на 25%.

Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму снижено с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. Если тариф на газ не изменится, вместо 30 гривен в месяц на человека, потребители будут платить около 23 гривен в месяц на одного проживающего в квартире.

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норму снижено с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 куб. м.

В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на человека в месяц.

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2017-08-18 20:54:00
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