В Украине не против ввести сиесту на время жары

В Украине стоит аномальная жара, и синоптики понижения температуры не обещают. И пока многие украинцы лишь мечтают о дневной сиесте, на Закарпатье уже сократили рабочий график на 1 час в день.

Вице-премьер-министр Павел Розенко отмечает, что пока температура воздуха не настолько высокая, чтобы вопрос введения сиесты выносить на уровень национальной идеи, однако каждый предприниматель может принять такое решение и облегчить жизнь своим сотрудникам, пишет УНИАН.

«В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке», - подчеркнул Розенко.

Вице-премьер добавляет: «Никто работодателя в этом не ограничивает и сейчас. А говорить о том, что давайте летом сократим 40-часовую рабочую неделю и сделаем ее, например, 35-часовой, на мой взгляд, нецелесообразно».