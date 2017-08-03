Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Украине не против ввести сиесту на время жары

3.08 в 20:09

В Украине стоит аномальная жара, и синоптики понижения температуры не обещают. И пока многие украинцы лишь мечтают о дневной сиесте, на Закарпатье уже сократили рабочий график на 1 час в день.

Вице-премьер-министр Павел Розенко отмечает, что пока температура воздуха не настолько высокая, чтобы вопрос введения сиесты выносить на уровень национальной идеи, однако каждый предприниматель может принять такое решение и облегчить жизнь своим сотрудникам, пишет УНИАН.

«В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке», - подчеркнул Розенко.

Вице-премьер добавляет: «Никто работодателя в этом не ограничивает и сейчас. А говорить о том, что давайте летом сократим 40-часовую рабочую неделю и сделаем ее, например, 35-часовой, на мой взгляд, нецелесообразно».

/uploads/news/964x620/TY1dDntW.jpg
2017-08-03 20:09:00
Важные новости
На Донетчине сократили весь состав подразделения безопасности дорожного движения – более 330 человек
3.08 в 20:57
На трассе под Мариуполем загорелся зерновоз
3.08 в 19:35
Лента новостей
На Донетчине сократили весь состав подразделения безопасности дорожного движения – более 330 человек
3.08 в 20:57
В Украине не против ввести сиесту на время жары
3.08 в 20:09
На трассе под Мариуполем загорелся зерновоз
3.08 в 19:35
Возле мариупольского побережья появятся две остановки для пассажиров с инвалидностью
3.08 в 18:59
На День Независимости в Украине возможна еще одна хакерская атака
3.08 в 18:35
В центре Мариуполя из-под машины вырвался поток воды
3.08 в 18:11
В Мариуполе идет строительство нового остановочного павильона
3.08 в 17:05
Турчинов приехал в Донецкую область
3.08 в 16:22