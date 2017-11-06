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В Украине не всем пересчитали пенсии – некоторые получат надбавки в ноябре

6.11 в 12:02

После принятия пенсионной реформы в Украине 10,2 млн пенсионеров должны получать повышенные выплаты. Однако в октябре повышение увидели лишь 6,9 миллиона.

По словам замминистра соцполитики Николая Шамбира, пока перерасчет не сделали пенсионерам, размер доплаты которых оказался не более 140 гривен. Эти люди получат доплату уже в ноябре, причем сразу за два месяца, пишет «Сегодня».

Еще 1,5 млн пенсионеров повышение не получат: это люди, вышедшие на пенсию в 2015—2017 годах. Но им обещают проиндексировать пенсии в 2019-м с учетом инфляции.

Напомним, с декабря пересчитают и пенсии по инвалидности. Инвалидам I группы, не имеющим права на пенсию и получающим госсоцпомощь в размере прожминимума для нетрудоспособных (с 1 декабря — 1373 грн), добавят по 61 грн, инвалидам II группы (90% ПМ) — по 55 грн, инвалидам III группы (50% ПМ) — по 30,5 грн.

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2017-11-06 12:02:00
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