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В Украине непогода обесточила почти 400 населенных пунктов

30.10 в 09:20

Вчера, 29 октября, и минувшей ночью в Украине разгулялась непогода. Во многих областях прошли дожди с мокрым снегом, бушевал сильный ветер.

В результате в 10-ти областях обесточено 389 населенных пунктов.

«В течение 29 и в ночь на 30 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях, а именно: Львовская – 129 н.п., Тернопольская – 68 н.п., Хмельницкая – 51 н.п., Черновицкая – 50 н.п., Ивано-Франковская – 32 н.п., Винницкая – 21 н.п., Ровенская – 13 н.п., Полтавская – 12 н.п., Киевская – 8 н.п. и Закарпатская – 5 н.п.», - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

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2017-10-30 09:20:00
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