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В Украине объявлено штормовое предупреждение

29.07 в 20:55

До конца сегодняшнего дня в Украине прогнозируют сильные порыва ветра, а в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение.

В ведомстве сообщают: «До конца суток 29 июля в Украине - порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье - грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах - град и шквалы 15-20 м/с».

Завтра в Украине, кроме западной части, порывы ветра - 15-20 м/с, на Левобережье - местами грозы.

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2017-07-29 20:55:00
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