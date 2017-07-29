В Украине объявлено штормовое предупреждение
29.07 в 20:55
До конца сегодняшнего дня в Украине прогнозируют сильные порыва ветра, а в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение.
В ведомстве сообщают: «До конца суток 29 июля в Украине - порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье - грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах - град и шквалы 15-20 м/с».
Завтра в Украине, кроме западной части, порывы ветра - 15-20 м/с, на Левобережье - местами грозы.
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2017-07-29 20:55:00
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