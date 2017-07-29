В Украине объявлено штормовое предупреждение

До конца сегодняшнего дня в Украине прогнозируют сильные порыва ветра, а в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение.

В ведомстве сообщают: «До конца суток 29 июля в Украине - порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье - грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах - град и шквалы 15-20 м/с».

Завтра в Украине, кроме западной части, порывы ветра - 15-20 м/с, на Левобережье - местами грозы.