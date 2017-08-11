В Украине подорожали мясо, сигареты и пассажирские перевозки

По данным Государственной службы статистики, в июле текущего года, по сравнению с июлем, потребительские цены выросли на 0,2%. Больше всего в цене подскочили мясо, табачные изделия, медицинские услуги и железнодорожные перевозки.

При этом некоторые необходимые вещи подешевели.

Итак, подорожали: хлеб (0,9%), мясо (5,1%), сыр (0,1%), молоко (0,2%), алкогольные и безалкогольные напитки (0,5% и 0,4% соответственно), табачные изделия (3,3%), жилищно-коммунальные услуги (0,6%), лекарства и медицинские услуги (на 04% и 0,9% соответственно), автодорожный (1,2%) и железнодорожный (6,8%) пассажирский транспорт, а также услуги в ресторанах и отелях (1,6%).

Подешевели: рыба (0,4%), яйца (9%), масло (0,2%), сахар (0,6%), фрукты (1,4%), овощи (9,2%), одежда и обувь (4,4%) и топливо (1,1%).