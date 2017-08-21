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В Украине подорожало спиртное

21.08 в 10:41

Со вчерашнего дня, 20 августа, в Украине подорожали спиртные напитки. В среднем цены на алкоголь увеличились на 20%.

Так, водка подорожала на 14% – до 79,55 грн. за бутылку 0,5 л. Коньяк – на 15–30%: за трехзвездочный напиток отныне придется платить 119,46 грн., за пятизвездочный – 138,5 грн. за бутылку 0,5 л.

Вино подорожало на 12% - до 37 грн. за бутылку 0,7 л в рознице, крепленые вина и вермуты – на 7%, до 45 грн., а шампанское за бутылку 0,7 л – на 13,3%, до 79,19 грн.

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2017-08-21 10:41:00
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