В Украине потребительская корзина подорожала на 15%
11.11 в 19:33
По данным экспертов, за год потребительская корзина в Украине подорожала на 15%. Цены растут быстрее, чем инфляция, пенсии и зарплаты.
Больше всего подорожало мясо: сало – на 67%, свинина – на 47%, говядина – 34%, курятина – 32%, пишут «Подробности».
Эксперты связывают такое подорожание с тем, что сейчас в Украине наиболее низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней за все годы независимости.
Но дорожает не только мясо. Стоимость молочных продуктов поднялась на 30%, хлеб – 20%. Подешевела лишь гречка: цены на крупу снизились практически на четверть.
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2017-11-11 19:33:00
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