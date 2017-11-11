В Украине потребительская корзина подорожала на 15%

По данным экспертов, за год потребительская корзина в Украине подорожала на 15%. Цены растут быстрее, чем инфляция, пенсии и зарплаты.

Больше всего подорожало мясо: сало – на 67%, свинина – на 47%, говядина – 34%, курятина – 32%, пишут «Подробности».

Эксперты связывают такое подорожание с тем, что сейчас в Украине наиболее низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней за все годы независимости.

Но дорожает не только мясо. Стоимость молочных продуктов поднялась на 30%, хлеб – 20%. Подешевела лишь гречка: цены на крупу снизились практически на четверть.