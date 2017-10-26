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В Украине рекордно подорожали мясо и сало

26.10 в 13:51

В 2017 году в Украине подорожало 90% социальных продуктов питания, но одними из «рекордсменов» стало мясо. Цены на него «взлетели» более чем на 30%, сало – почти на 65%.

«Все виды мяса подорожали более чем на 30%. Сало - на 64%. За год свинина добавила 31 гривну, говядина - 28, сало - 25, колбаса вареная - 14, тушка куриная - 13 гривен», - сообщает директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас средняя цена говядины – 112 гривен за килограмм, свинины – 101, сала – 65, вареной колбасы – 74. Самая дешевая свинина на Волыни (91,3 гривны за кило), самая дорогая – на Буковине (112,5). И если в Тернопольской области сало продают по 43,6, то в Киеве цена за килограмм в среднем 117 гривен.

Однако уже традиционно официальные цифры отличаются от реальных. Например, свинину на рынках Мариуполя продают по 120-130 гривен за килограмм, а кило свиной грудинки – по 90-95 гривен.

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2017-10-26 13:51:00
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