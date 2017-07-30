В Украине сегодня обещают грозы и штормовой ветер

Сегодня, 30 июля, погода не порадует мариупольцев теплым солнцем, зато подарила освежающую прохладу. По данным Укргидрометцентра, во многих областях Украины, кроме западных, ожидают сильные дожди, грозы и шквалы и порывы ветра до 15-20 м/с.

В сообщении говорится: «30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы. В течение суток 30 июля по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с».