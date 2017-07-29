В Украине сегодня отмечают День Сил специальных операций ВСУ
29.07 в 11:01
Сегодня, 29 июля, в Украине празднуют День Сил специальных операций. Этот праздник был учрежден в прошлом году, сегодня во второй раз военнослужащие подразделений ССО отмечают свой профессиональный праздник.
«Силы специальных операций – гордость Вооруженных сил Украины. Поздравляю воинов!» - написал в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко.
«Сильные, выносливые, бесстрашные и мужественные – такие наши воины спецназовцы, они выполняют самые трудные боевые задачи. Искренне поздравляю с профессиональным праздником и благодарю за преданную службу!» - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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2017-07-29 11:01:00
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