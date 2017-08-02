В Украине сегодня отмечают День ВДВ

Сегодня, 2 августа, в Украине отмечают День воздушно-десантных войск. В странах бывшего СССР этот праздник отмечают с 1930 года, а в Украине он официально учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. Вначале он назывался Днем аэромобильных войск, однако в 2012 году было решено создать на базе воздушно-десантной и аэромобильной воинских частей Высокомобильные десантные войска.

Уже третий год подряд украинские десантники отмечают профессиональный праздник в боевой обстановке и вспоминают товарищей, погибших в зоне АТО. «Не существует препятствий, которые бы они не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять», - отметил президент Украины Петр Порошенко.



