В Украине сегодня отмечают Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, верующие отмечают Первый Спас (Спас на воде, Медовый спас, Маковея). В этот день чтут память семи мучеников Маккавеев, которые возглавили восстание за веру в единого Бога и были за это жестоко наказаны.

В этот день принято святить в церкви воду, мед и мак. Также сегодня начинается двухнедельный Успенский пост ("спасовка"), такой строгий, как и Великий. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и ее Успения.

Это первый спас из трех. Далее (19 августа) будут отмечать Яблочный Спас, а 29 августа - Ореховый Спас (Хлебный).

В народе говорили: «Первый Спас – на воде стоят; второй Спас – яблоки едят; третий Спас – на зеленых горах холсты продают» (в этот день принято было торговать полотнами).