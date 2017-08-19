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В Украине сегодня отмечают Яблочный Спас

19.08 в 08:36

Яблочный Спас - один из 12 важнейших христианских праздников, отмечается постоянно в один и тот же день – 19 августа. Вторым названием праздника является Преображение, в эту пору вся природа перед приходом осени преображается, постепенно лето уступает свои права, ночи становятся прохладнее и всё больше листвы начинает желтеть, отмирая.

В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, на которых святят яблоки, виноград, груши и другие фрукты. Кроме того, люди святят мёд, который принято святить и на Медовый или Маковый Спас.

В народе с этого дня начинается заготовка яблок на зиму: варят повидло, компоты, варенье и т.д. По существующей традиции люди делятся мёдом и яблоками с бедными.

Также на Яблочный Спас пекут пироги и угощают каждого человека, который в этот день приходит в дом. При первом откусе яблока следует загадать желание, которое обязательно должно сбыться.

Для соблюдающих Успенский пост, нельзя его нарушать. Кроме того, считается грехом ссора в этот день, особенно с родными и близкими.

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2017-08-19 08:36:00
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