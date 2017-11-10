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В Украине снизили максимальную скорость движения на дорогах

10.11 в 15:56

Сегодня Министерство внутренних дел Украины выступило с инициативой снизить максимальную скорость движения транспорта на дорогах городов, и Кабинет министров поддержал ее.

Если раньше разрешалось ездить со скоростью до 60 километров в час, то теперь эта цифра снижена до 50-ти.

«Установлено, что при уменьшении максимально допустимой скорости с 60 до 50 километров в час количество ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями, существенно уменьшается», - отметил глава МВД Арсен Аваков.

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2017-11-10 15:56:00
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