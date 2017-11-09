В Украине составят ТОП-20 мэров-инноваторов и определят победителя

Издание "Украинская правда" совместно с Международным саммитом мэров начинают проект "Рейтинг украинских мэров-инноваторов", чтобы показать города с населением до 500 тысяч человек, где успешно внедряются инновации.

В список попадут 20 достойных кандидатов, которых определит профессиональное жюри. Оценивать мэров будут по следующим критериям: городское планирование, общественные услуги, культура, здравоохранение, экология, безопасность и охрана, коммуникация, предпринимательство, стартап-экосистема, бренд города. Будут учтены не только применения технологий в этих сферах, но и креативные решения для линейных задач.

Имена лучших мэров и их достижения опубликуют на сайте "Украинской правды" 20 ноября.

Топ-5 финалистов станут известны 28-29 ноября. Их озвучат на Международном саммите мэров в Киеве. Далее, будут выбирать победителя. Это сделают украинцы посредством всенародного голосования, которое будет проходить на сайте "УП" до 22 декабря.

"Мы хотим показать успехи мэров маленьких и средних городов на всю страну, ведь независимо от масштабов города, им удается работать на своих граждан, улучшать жизнь и обеспечивать их комфорт", - отметила соучредитель Международного саммита мэров Ирина Озимок.