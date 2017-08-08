В Украине стартовал внеочередной призыв в армию

С сегодняшнего дня, 8 августа, в Украине стартует внеочередной призыв на службу в Национальной гвардии Украины. Соответствующий приказ президент Украины Петр Порошенко подписал 7 июля текущего года.

Согласно тексту документа, в августе состоится призыв на срочную военную службу в Нацгвардию пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Призыв стартовал в связи с недобором в Нацгвардии. «Первопричина нынешнего призыва - это то, что количество задач увеличивается, и поэтому нужно увеличить количество срочников для выполнения этих задач», - отметили в Генштабе.

При этом призывников не будут отправлять в зону АТО – они будут обеспечивать общественный порядок на территории областей, в которых будут проходить службу.