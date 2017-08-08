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В Украине стартовал внеочередной призыв в армию

8.08 в 13:57

С сегодняшнего дня, 8 августа, в Украине стартует внеочередной призыв на службу в Национальной гвардии Украины. Соответствующий приказ президент Украины Петр Порошенко подписал 7 июля текущего года.

Согласно тексту документа, в августе состоится призыв на срочную военную службу в Нацгвардию пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Призыв стартовал в связи с недобором в Нацгвардии. «Первопричина нынешнего призыва - это то, что количество задач увеличивается, и поэтому нужно увеличить количество срочников для выполнения этих задач», - отметили в Генштабе.

При этом призывников не будут отправлять в зону АТО – они будут обеспечивать общественный порядок на территории областей, в которых будут проходить службу.

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2017-08-08 13:57:00
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