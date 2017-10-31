В Украине усилят антитеррористический и контрразведывательный режим из-за активизации деятельности российских спецслужб. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, провоцирование массовых беспорядков – все эти события, имевшие место в последнее время в Украине, связаны с внедрением спецслужбами РФ активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве.

Секретарь СНБО также отметил, что теракты, направленные против журналистов, сотрудников СБУ, Главного управления разведки, а также убийство военнослужащей Амины Окуевой, направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности институций государства обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

"С учетом этих реальных угроз, СБУ, Нацполиции и пограничной службе Украины поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усиление пограничного контроля и охраны государственной границы с Российской Федерацией, предпринять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту", - приводит комментарий Турчинова пресс-служба СНБО.

Он также отметил, что помощь в реализации этих мер будут оказывать все силовые структуры Украины и, вероятно, ветераны АТО и все неравнодушные граждане.