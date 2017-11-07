В Украине в который раз обещают снижение цен на лекарственные препараты

По информации replyua.net со ссылкой на 112 Украина, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил в эфире украинского телеканала об ожидании снижения цен на лекарства в следующем году, чему будет способствовать расширение правительственной программы «Доступные лекарства».

По его словам, программой «Доступные лекарства» в текущем году уже воспользовались порядка пяти миллионов граждан Украины. При этом представитель правительства заявил: „Мы в этом году с 1 апреля ввели систему реимбурсации по трём видам заболеваний – это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Люди получают по рецептам врачей или бесплатные лекарства, или за минимальную стоимость. Это мы сделали, эта история уже работает“.

Программа «Доступные лекарства» осуществляется в виде реализации системы реимбурсации, когда пациенты получают бесплатно необходимые для лечения конкретных заболеваний лекарства посредством аптечных сетей, с полной либо частичной компенсацией своих расходов.

В связи с расширением данной программы ожидается существенное снижение цен на лекарственные препараты, - настаивает Розенко.

В беседе вице-премьер-министр напомнил, что система реимбурсации была введена с 1 апреля нынешнего года для трёх групп заболеваний: „Это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. По рецептам врачей пациенты получают или бесплатные лекарства, или за минимальную стоимость“.

Так то оно так, но… Не всем желающим так уж доступны эти „доступные лекарства“. Ведь только подумайте – не каждый имеющий право на такие препараты в состоянии ежемесячно выстаивать очереди к врачам, чтобы в итоге получить заветный рецептик на приобретение бесплатного лекарства (зачастую самого дешёвого). А перед этим хотя бы один раз необходимо сдать все анализы и провести обследование для того, чтобы стать на учёт…

Да, есть и такие, но в основном человек, дорожа своим временем, лучше за собственные средства приобретёт необходимое, только лишь бы не выстаивать очереди в поликлиниках. И ладно бы такая "процедура" предлагалась раз в год, нет – за рецептом нужно обращаться каждый месяц.

Сложновато будет отыскать много таких любителей очередей, сложновато…