В Украине заработала платежная система Android Pay – как пользоваться
В Украине с 1 ноября заработала платежная система Android Pay, с помощью которой владельцы смартфонов смогут оплачивать покупки и услуги.
Сервис запущен компанией Google в партнерстве с ПриватБанком и Mastercard. Украина стала 15-й страной в мире, где заработал Android Pay.
Итак, рассказываем, как устроена платежная система.
Android Pay - это сервис для совершения бесконтактных платежей с помощью смартфонов или смарт-часов под управлением Android.
Отмечается, что Android Pay работает только на Android-смартфонах с операционной системой KitKat 4.4 и выше, которые поддерживают технологию NFC (отвечает за бесконтактную передачу данных). Чтобы узнать, есть ли NFC в вашем смартфоне, можно посмотреть характеристики на сайте производителя или поискать свой смартфон в огромном списке на сайте NFC World.
Среди смарт-часов сервис доступен для моделей, которые имеют NFC и операционную систему Android Wear 2.0.
Первым на сегодня банком в Украине, который предоставляет возможность пользоваться сервисом Android Pay, стал ПриватБанк, но список банков будет постоянно пополняться.
Расплатиться с помощью этого сервиса можно только в торгово-сервисной сети с терминалами, которые тоже оборудованы модулем NFC. Сейчас в Украине порядка 62% таких терминалов. Осуществить бесконтактный платеж можно и в вендинговых автоматах, и в транспорте.
Как же платить через Android Pay:
- зайдите в Google Play и загрузите приложение Android Pay. Оно бесплатное;
- в приложении привязываем к сервису свою банковскую карточку. Можно сфотографировать ее, и сервис распознает цифры и буквы сам, а можно вбить все данные в соответствующие поля вручную;
- в настройках смартфона проверяем, чтобы модуль NFC был активирован. Обычно иконка быстрого доступа к беспроводному модулю есть в шторке уведомлений. Если ее нет, найдите этот параметр в настройках смартфона, в меню передачи данных;
- несем купленное в магазине на кассу, включаем экран смартфона и подносим его к терминалу;
- если карточек несколько, приложение Android Pay предложит выбрать одну из них как основную. Когда захотите сделать оплату с другой карты, нужно будет изменить выбор в настройках.
На вопрос, насколько это безопасно, отмечается следующее. Android Pay не передает на терминал данные карты и информацию о ее владельце, а ключи для оплаты не сохраняются в памяти гаджета - их генерирует сервер Google. Кроме того, безопасность платежей с Mastercard через Android Pay обеспечивает платформа токенизации Mastercard Digital Enablement Service.
Если придерживаться базовых правил безопасности, то вашим телефоном никто другой расплатиться не сможет.