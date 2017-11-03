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В украинских школах сократят количество предметов

3.11 в 13:37

В старших классах украинских школ и классах гуманитарного направления хотят сократить количество предметов. Химию, биологию, географию и физику планируют объединить в один предмет.

«Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким–то способом объединить, чтобы они всё–таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы», - пояснила министр образования Лилия Гриневич.

Правда, пока ни учителей, ни учебников для этого нет.

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2017-11-03 13:37:00
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