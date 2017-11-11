В Украину идет похолодание

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в Украине будет переменчива. Сегодня обещают до 13 градусов тепла, завтра будет прохладно, а в понедельник вновь потеплеет.

Однако уже с 14 ноября украинцам стоит готовиться к настоящей зиме. По информации синоптика Натальи Диденко, температура воздуха будет постепенно понижаться.

«Но уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание. Начнется оно с запада и севера Украины», - отмечает Диденко.