В Украину ненадолго вернется тепло: местами температура воздуха достигнет 16 градусов

После мокрого снега, который в воскресенье наблюдался в некоторых регионах Украины, метеорологи прогнозируют недолгое потепление.

Так, по словам синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 13 ноября, на всей территории страны ожидается потепление, а в западных областях пройдет небольшой дождь.

"Завтра немного потеплеет, на западе и севере до +4 - +10 градусов. А южнее линии Черновцы-Кропивницкий-Днепр-Донецк ожидается +10...+16, на юге Одесской области и в Крыму - вероятно до +18 градусов. Осадков завтра серьезных - вряд ли, на западе пройдет небольшой дождь", - сообщила Диденко в Facebook.

Данные Укргидрометцентра тоже свидетельствуют о том, что в начале недели теплее всего будет на востоке и юге Украины. В Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях будет солнечная погода со средней температурой +12...+14, ночью – 5 градусов выше нуля. В южных областях температура достигнет +15...+17, а в Крыму и вовсе до +19. Осадков не ожидается.