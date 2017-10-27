В Украину поступили необходимые лекарства от ботулизма и столбняка

Международный комитет Красного Креста передал Украине в качестве гуманитарной помощи лекарства от столбняка и ботулизма. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В целом получено 350 доз: 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Препараты европейского производства. Данных запасов должно хватить на полгода.

В министерстве добавили, что переданные медикаменты будут предоставляться населению в случае необходимости.

"Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП "Укрвакцина" Министерства здравоохранения и будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости", - говорится в сообщении.