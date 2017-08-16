В Верхнеторецком в результате обстрела сгорело 10 жилых домов
16.08 в 08:00
Вчера жилые кварталы прифронтового Верхнеторецкого попали под артобстрел. В результате загорелись дома местных жителей.
Выехавшие на место происшествия спасатели спасли от огня два дома, но еще 10 сгорели, сообщает пресс-служба отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Через время обстрел возобновился, из-за чего спасателям пришлось прекратить свою работу.
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2017-08-16 08:00:00
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16.08 в 09:01