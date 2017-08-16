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В Верхнеторецком в результате обстрела сгорело 10 жилых домов

16.08 в 08:00

Вчера жилые кварталы прифронтового Верхнеторецкого попали под артобстрел. В результате загорелись дома местных жителей.

Выехавшие на место происшествия спасатели спасли от огня два дома, но еще 10 сгорели, сообщает пресс-служба отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Через время обстрел возобновился, из-за чего спасателям пришлось прекратить свою работу.

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2017-08-16 08:00:00
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