В Волновахе рыбак убил сторожа ставка

По информации полиции Донетчины, в Волновахе произошло убийство сторожа ставка. Двое братьев приехали из Никольского района, чтобы порыбачить, а в результате - был убит 25-летний сторож ставка. Уже через несколько часов после совершения преступления злоумышленник давал показания полицейским.

В полицию поступило сообщение от жителя села Полковое Волновахского района: он обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции и сотрудники уголовного розыска. Была установлена личность погибшего – это 25-летний житель Мариуполя, который подрабатывал в селе сторожем на пруду.

Чтобы установить, кто причастен к гибели мариупольца, полицейские развернули комплекс оперативно-разыскных мероприятий, опрашивали местных жителей, прочёсывали территорию, чтобы найти любые зацепки и собрать вещественные доказательства. В результате злоумышленник был задержан уже через несколько часов.

Было установлено, что двое братьев, 43 и 35 лет, жители Никольского района, приехали на пруд, чтобы порыбачить. Мужчины употребляли спиртные напитки и наткнулись на сторожа. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из братьев стал душить мариупольца и остановился только тогда, когда тот замертво упал на землю.

Поняв, что произошло, мужчины сели в свою машину и скрылись, не заметив, что один из братьев уронил свой телефон,который впоследствии нашли полицейские и вышли на след злоумышленников.

По подозрению в убийстве задержан старший из братьев, который ранее проблем с законом не имел. Вещественные доказательства изъяты. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Проводится досудебное расследование.