В воскресенье мариупольцы выйдут на митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте

В воскресенье в Мариуполе состоится митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Напомним, с 1 августа в маршрутках необходимо заплатить за поездку 6 гривен, в троллейбусах и трамваях – 4 гривны, в коммунальных автобусах – 4 гривны.

Однако мариупольцы недовольны состояние маршруток и не понимают, за что должны платить по 6 гривен. По словам организаторов митинга, и после первой волны повышения стоимости проезда, и уже после второй они продолжают не выполнять регламент движения и выпускать на маршруты транспорт с колесами, которые отваливаются, с дырками в дверях и крышах, со сломанными перилами, грязным салоном и потрепанными сиденьями без спинок. Есть вопросы и к внешнему виду водителей и их поведению за рулем (курение, телефонные разговоры, нарушение ПДД, хамство в сторону пассажиров).

Митинг состоится 6 августа в 17:00 на Театральной площади.