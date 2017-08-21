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В воскресенье в Мариуполе произошло более 15 пожаров

21.08 в 13:27

В пресс-службе ГСЧС Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки мариупольские пожарные выезжали на вызовы 16 раз. Чаще всего вызовы были на места воспламенения сухой травы.

Также зафиксированы возгорания частных домов. Таких случаев было 5. Ещё один вызов поступил от жителей, у которых из-за возгорания травы воспламенилась теплица, в другом случае загорелась хозяйственная постройка.

Самым масштабным по площади возгорания за прошедший день был пожар, уничтоживший более 4 гектар сухой травы и кустарника. Он произошёл в Центральном районе на улице Громовой.

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2017-08-21 13:27:00
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