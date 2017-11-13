В восстановленной кафедре военной подготовки в Мариуполе будет дневная и заочная форма обучения

Как мы уже сообщали ранее, постановлением Кабмина №809 в Приазовском государственном техническом университете Мариуполя восстановлена военная кафедра.

Кафедра была расформирована в 90-х годах. До этого она действовала в этом ВУЗе в течение 45 лет на территории 8-го учебного корпуса на Левобережье. Там находился целый комплекс с учебно-методическим обеспечением, даже был тир. Об этом рассказал ректор ПГТУ Вячеслав Волошин.

Восстановленная военная кафедра будет доступна для представителей всех ВУЗов Донетчины. Обучение организуют как на дневной, так и заочной форме.

"Мы сегодня будем готовить офицеров запаса по трем специальностям: боевое использование механизированных соединений, использование автомобильных соединений, а также психология", - отметил Вячеслав Волошин.

Срок обучения составит два года.

Пока военная кафедра расположится на базе 11-го учебного корпуса. Для ее работы есть боксы и гаражи для военной техники, ремонтная база и специалисты техслужбы. В дальнейшем кафедру перенесут на историческое место.

Полноценно она заработает с сентября следующего года.