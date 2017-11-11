В выходные на улицы Мариуполя вышли усиленные патрули полиции

В эти выходные правоохранительные органы уже традиционно усилили меры по обеспечению правопорядка. В Мариуполе на улицы выйдут 58 пеших патрулей, 5 групп реагирования патрульной полиции, 12 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции, сообщает пресс-служба областного главка.

Главная задача – изъятие боеприпасов, оружия и взрывчатки. Также силовикам напомнили о том, что в городе проходит спецоперация «Мигрант», которая направлена на предотвращение нелегальной миграции.