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В выходные на улицы Мариуполя вышли усиленные патрули полиции

11.11 в 08:54

В эти выходные правоохранительные органы уже традиционно усилили меры по обеспечению правопорядка. В Мариуполе на улицы выйдут 58 пеших патрулей, 5 групп реагирования патрульной полиции, 12 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции, сообщает пресс-служба областного главка.

Главная задача – изъятие боеприпасов, оружия и взрывчатки. Также силовикам напомнили о том, что в городе проходит спецоперация «Мигрант», которая направлена на предотвращение нелегальной миграции.

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2017-11-11 08:54:00
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