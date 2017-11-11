В выходные на улицы Мариуполя вышли усиленные патрули полиции
11.11 в 08:54
В эти выходные правоохранительные органы уже традиционно усилили меры по обеспечению правопорядка. В Мариуполе на улицы выйдут 58 пеших патрулей, 5 групп реагирования патрульной полиции, 12 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции, сообщает пресс-служба областного главка.
Главная задача – изъятие боеприпасов, оружия и взрывчатки. Также силовикам напомнили о том, что в городе проходит спецоперация «Мигрант», которая направлена на предотвращение нелегальной миграции.
/uploads/news/964x620/GrM1pMuJ.JPG
/uploads/news/964x620/Msxch2rX.JPG
/uploads/news/964x620/mMA9SDXg.JPG
/uploads/news/964x620/TRNXXglb.jpg
/uploads/news/964x620/4NyQ7g7G.JPG
/uploads/news/964x620/nd2PUpwH.JPG
/uploads/news/964x620/KY1i37h1.JPG
/uploads/news/964x620/SBbxSczl.JPG
/uploads/news/964x620/gw6JBFxq.jpg
/uploads/news/964x620/uOYjEKVn.JPG
2017-11-11 08:54:00