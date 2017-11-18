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В выходные синоптики обещают украинцам дожди с мокрым снегом

18.11 в 07:58

В выходные, 18 и 19 ноября, погода не порадует украинцев: синоптики обещают дожди с мокрым снегом и похолодание.

В субботу, по прогнозам Укргидрометцентра, температура будет колебаться в пределах + 4-8 днем и + 1-3 ночью. А вот в Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможно снижение температуры ночью до -3.

В воскресенье в центре, на западе, а также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди со снегом. Дневная температура не выше +9, ночью не более +1.

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2017-11-18 07:58:00
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