В выходные синоптики обещают украинцам дожди с мокрым снегом

В выходные, 18 и 19 ноября, погода не порадует украинцев: синоптики обещают дожди с мокрым снегом и похолодание.

В субботу, по прогнозам Укргидрометцентра, температура будет колебаться в пределах + 4-8 днем и + 1-3 ночью. А вот в Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможно снижение температуры ночью до -3.

В воскресенье в центре, на западе, а также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди со снегом. Дневная температура не выше +9, ночью не более +1.