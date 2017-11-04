В заброшенном доме в Марьинке нашли десяток гранат и полторы сотни патронов

В Марьинке в разрушенном после обстрелов и заброшенном доме выявили взрывоопасные предметы. На месте правоохранители обнаружили пакет, в котором находились 10 гранат РГД-5, запалы к ним и около полутора сотен патронов.

Открыто уголовное производство. Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.