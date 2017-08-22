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В Зайцево обстреляли штаб раздачи гуманитарной помощи – Жебривский

22.08 в 09:46

Вчера жилые кварталы Зайцево попали под обстрел. В результате на линии огня оказался штаб выдачи гуманитарной помощи.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

«Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, во время обстрелов боевики целились по жилым кварталам, под огонь орковской БМП попал Штаб гуманитарной помощи», - написал он.

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2017-08-22 09:46:00
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