В Украине заминировали сразу 4 аэропорта. Людей эвакуируют

Сегодня, 10 ноября, около 11:51 неизвестный сообщил о том, что международный аэропорт в Запорожье заминирован. На место происшествия прибыли специалисты различных служб, сейчас персонал и пассажиров аэропорта эвакуируют.

А около полудня поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта в Одессе. Неизвестный по телефону заявил директору аэропорта, что на стоянке стоит автомобиль со взрывчаткой.

Сюда также прибыли кинологи, взрывотехники и правоохранители, проводится эвакуация.

Позже поступила информация о минировании аэропортов в Херсоне и Днепре.



Нашли ли специалисты взрывоопасные предметы – пока неизвестно.