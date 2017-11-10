В Украине заминировали сразу 4 аэропорта. Людей эвакуируют
10.11 в 13:45
Сегодня, 10 ноября, около 11:51 неизвестный сообщил о том, что международный аэропорт в Запорожье заминирован. На место происшествия прибыли специалисты различных служб, сейчас персонал и пассажиров аэропорта эвакуируют.
А около полудня поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта в Одессе. Неизвестный по телефону заявил директору аэропорта, что на стоянке стоит автомобиль со взрывчаткой.
Сюда также прибыли кинологи, взрывотехники и правоохранители, проводится эвакуация.
Позже поступила информация о минировании аэропортов в Херсоне и Днепре.
Нашли ли специалисты взрывоопасные предметы – пока неизвестно.
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2017-11-10 13:45:00
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