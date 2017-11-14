В Запорожье вспышка кори, количество заболевших продолжает расти
14.11 в 08:43
В Запорожье медики пытаются остановить вспышку кори, но несмотря на их старания, количество заболевших продолжает расти.
Как сообщают в областном лабораторном центре Минздрава, по состоянию на 13 ноября заболели 53 человека, большинство из них – дети. 28 пациентов - представители ромской национальности, проживающие в Шевченковском районе. Также вспышки кори зафиксированы в поселках Кушугум, Малокатериновке и Балабино под Запорожьем.
«С целью стабилизации эпидситуации проводятся соответствующие профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе проводится вакцинация против кори всех детей до 18 лет, подлежащих прививке», - отмечают в областном лабораторном центре Минздрава.
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2017-11-14 08:43:00
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