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В Запорожской области в руках у 7-летнего мальчика взорвался боеприпас

9.08 в 15:29

Сегодня, 9 августа, в селе Великая Знаменка в Каменско-Днепровском районе Запорожской области в результате взрыва неустановленного предмета погиб 7-летний мальчик.

Отдел коммуникации полиции Запорожской области сообщает, что ребенок нашел боеприпас на улице и попытался его разобрать. В результате произошел взрыв, от полученных ранений мальчик скончался.

Начато уголовное производство по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование.

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2017-08-09 15:29:00
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