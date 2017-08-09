В Запорожской области в руках у 7-летнего мальчика взорвался боеприпас

Сегодня, 9 августа, в селе Великая Знаменка в Каменско-Днепровском районе Запорожской области в результате взрыва неустановленного предмета погиб 7-летний мальчик.

Отдел коммуникации полиции Запорожской области сообщает, что ребенок нашел боеприпас на улице и попытался его разобрать. В результате произошел взрыв, от полученных ранений мальчик скончался.

Начато уголовное производство по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование.