В зарослях под мостом на Донетчине нашли гранату

В зарослях под обновленным мостом между поселками Селезновка и Семеновка у Славянска, на трассе «Киев - Довжанский», местный рыбак нашел гранату Ф-1.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, прибывшие на место происшествия правоохранители не нашли других взрывоопасных предеметов.

Взрывотехники уже уничтожили опасный боеприпас.

В полиции напоминают: в случае выявления снаряда, который не разорвался, или неизвестного предмета, не приближайтесь к нему, ни в коем случае не берите в руки, по возможности, защитите доступ к нему, обозначив опасное место любыми подручными средствами, сразу сообщите об опасной находке в полицию.