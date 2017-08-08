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В зарослях под мостом на Донетчине нашли гранату

8.08 в 14:17

В зарослях под обновленным мостом между поселками Селезновка и Семеновка у Славянска, на трассе «Киев - Довжанский», местный рыбак нашел гранату Ф-1.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, прибывшие на место происшествия правоохранители не нашли других взрывоопасных предеметов.

Взрывотехники уже уничтожили опасный боеприпас.

В полиции напоминают: в случае выявления снаряда, который не разорвался, или неизвестного предмета, не приближайтесь к нему, ни в коем случае не берите в руки, по возможности, защитите доступ к нему, обозначив опасное место любыми подручными средствами, сразу сообщите об опасной находке в полицию.

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2017-08-08 14:17:00
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