В зарослях под мостом на Донетчине нашли гранату
8.08 в 14:17
В зарослях под обновленным мостом между поселками Селезновка и Семеновка у Славянска, на трассе «Киев - Довжанский», местный рыбак нашел гранату Ф-1.
Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, прибывшие на место происшествия правоохранители не нашли других взрывоопасных предеметов.
Взрывотехники уже уничтожили опасный боеприпас.
В полиции напоминают: в случае выявления снаряда, который не разорвался, или неизвестного предмета, не приближайтесь к нему, ни в коем случае не берите в руки, по возможности, защитите доступ к нему, обозначив опасное место любыми подручными средствами, сразу сообщите об опасной находке в полицию.
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2017-08-08 14:17:00
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8.08 в 13:57