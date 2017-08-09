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В жару – без кондиционеров и даже холодильников: мариупольцы жалуются на слабое напряжение в квартирах

9.08 в 09:52

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратились жители улицы Украинского казачества в Левобережном районе, которые жалуются на низкое напряжение в сети. Из-за этого в квартирах в 40-градусную жару не работают кондиционеры, холодильники и другая техника, а в некоторых квартирах не включаются даже обычные лампочки.

И, казалось бы, в результате должна быть экономия электроэнергии, но у жильцов при отсутствии элементарных благ цивилизации огромные расходы. Многим пришлось купить стабилизаторы напряжения, а это порядка 10 тысяч гривен, да еще и «тянут» они немало – на почти полторы тысячи гривен в месяц. Те же, кто не может "раскошелиться" на стабилизатор – вынуждены жить без электричества.

Уже месяц жильцы обращаются в РЭС, но специалисты на вызов не спешат: в диспетчерской говорят, что на Мариуполь и близлежащие поселки предусмотрена всего одна аварийная бригада, которая все это время занята. Когда ремонтники доберутся до улицы Украинского казачества – неизвестно.

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2017-08-09 09:52:00
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