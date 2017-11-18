Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В зоне АТО 1 военный погиб, 1 – получил ранения, 1 – боевую травму

18.11 в 11:07

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки военные насчитали 25 нарушений режима прекращения огня. Украинские бойцы 15 раз открывали ответный огонь.

Боевые действия активизировались на Луганском направлении. Здесь обстреливали позиции ВСУ в районе Трехизбенки, Троицкого, Луганского, Новозвановки, Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и Золотого.

На Донецком направлении наиболее неспокойно в Приазовье. Здесь на линии огня оказались населенные пункты Павлополь, Авдеевка и Марьинка.

В результате один военнослужащий погиб, один – получил ранения, еще один – боевые травмы.

/uploads/news/964x620/BB1yRdba.jpg
2017-11-18 11:07:00
Важные новости
В Мариуполе планируют выделить более 300 тысяч гривен на финансовую помощь жителям
18.11 в 11:34
Жители КСН «Бригантина» опасаются соседства с турецким асфальтобетонным заводом
18.11 в 10:47
Лента новостей
В Мариуполе планируют выделить более 300 тысяч гривен на финансовую помощь жителям
18.11 в 11:34
В зоне АТО 1 военный погиб, 1 – получил ранения, 1 – боевую травму
18.11 в 11:07
Жители КСН «Бригантина» опасаются соседства с турецким асфальтобетонным заводом
18.11 в 10:47
Вчера в полицию поступило 13 ложных сообщений о минировании по всей Украине
18.11 в 10:31
Украина и Польша договорились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ
18.11 в 09:54
В Украине хотят вновь повысить железнодорожные тарифы
18.11 в 09:21
В Мариуполе прошел концерт ко Дню морской пехоты
18.11 в 08:59
«Шахтер» впервые в истории проиграл «Александрии»
18.11 в 08:40