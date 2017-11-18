В зоне АТО 1 военный погиб, 1 – получил ранения, 1 – боевую травму

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки военные насчитали 25 нарушений режима прекращения огня. Украинские бойцы 15 раз открывали ответный огонь.

Боевые действия активизировались на Луганском направлении. Здесь обстреливали позиции ВСУ в районе Трехизбенки, Троицкого, Луганского, Новозвановки, Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и Золотого.

На Донецком направлении наиболее неспокойно в Приазовье. Здесь на линии огня оказались населенные пункты Павлополь, Авдеевка и Марьинка.

В результате один военнослужащий погиб, один – получил ранения, еще один – боевые травмы.