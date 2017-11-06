В зоне АТО били из РСЗО и тяжелой артиллерии, ранены 2 военных
6.11 в 11:01
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, ситуация на Донбассе продолжает обостряться. За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела. При этом дважды использовали реактивные системы залпового огня, 8 – минометы разных калибров, 1 – 122-миллиметровую артиллерию.
На Донецком направлении на линии огня оказались окрестности Донецка, Авдеевка, Опытное и Пески, на Луганском – Новотошковское, Новоалександровка и Луганское, на Приморском – Водяное.
В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.
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2017-11-06 11:01:00
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6.11 в 11:23