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В зоне АТО дезертировал вооруженный военный

25.10 в 16:45

21 октября из места несения службы в районе города Счастье дезертировал военнослужащий – 27-летний Александр Чуйков. С собой он «прихватил» оружие.

В пресс-службе Луганской ВГА сообщают: «Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 - солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 г. р.»

Его приметы: рост - 180 сантиметров, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одет в военную форму, но может быть в гражданской одежде.

Если вы узнаете разыскиваемого, просьба сообщать по телефонам: 073-482-59-95, 068-827-28-79 (которые работают круглосуточно), или в ближайшее отделение Национальной полиции Украины в Луганской области.


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2017-10-25 16:45:00
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