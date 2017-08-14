В зоне АТО интенсивность обстрелов не уменьшается, ранены двое военных

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, интенсивность обстрелов на Донбассе не уменьшается. За минувшие сутки зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня.

В эпицентре боевых действий оказалось Донецкое направление. Здесь до полуночи обстреливали Авдеевскую промзону, также на линии огня оказались населенные пункты Новоселовка, Верхнеторецкое, Невельское и Луганское.

На Луганщине открывали огонь у Крымского, на Мариупольском направлении – возле Водяного и Широкино.

В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.