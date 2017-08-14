В зоне АТО интенсивность обстрелов не уменьшается, ранены двое военных
14.08 в 09:45
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, интенсивность обстрелов на Донбассе не уменьшается. За минувшие сутки зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня.
В эпицентре боевых действий оказалось Донецкое направление. Здесь до полуночи обстреливали Авдеевскую промзону, также на линии огня оказались населенные пункты Новоселовка, Верхнеторецкое, Невельское и Луганское.
На Луганщине открывали огонь у Крымского, на Мариупольском направлении – возле Водяного и Широкино.
В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.
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2017-08-14 09:45:00
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14.08 в 09:24