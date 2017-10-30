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В зоне АТО не прекращаются обстрелы, ранен военный

30.10 в 09:56

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, ситуация на Донбассе остается напряженной. За минувшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, в эпицентре боевых действий – Донецкое направление.

После обеда из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в Авдеевской промзоне. В результате осколочное ранение получил военный. Сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, его состояние удовлетворительное.

Также стреляли в районе Луганского, Светлодарска и Зайцево, на Приморском направлении – у Марьинки.

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2017-10-30 09:56:00
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