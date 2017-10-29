В зоне АТО не тихо, но количество обстрелов уменьшилось

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня после полуночи на Донбассе насчитали 5 нарушений режима прекращения огня. Одиночные обстрелы зафиксированы вдоль всей линии разграничения.

Из 82-миллиметровых минометов били по позициям у Старогнатовки, из гранатометов – возле Водяного на Приморском направлении.

На Донецком направлении на линии огня оказались Пески, на Луганщине – Крымское.

В результате обстрелов никто из военнослужащих не пострадал.