В зоне АТО не тихо, но количество обстрелов уменьшилось
29.10 в 19:57
По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня после полуночи на Донбассе насчитали 5 нарушений режима прекращения огня. Одиночные обстрелы зафиксированы вдоль всей линии разграничения.
Из 82-миллиметровых минометов били по позициям у Старогнатовки, из гранатометов – возле Водяного на Приморском направлении.
На Донецком направлении на линии огня оказались Пески, на Луганщине – Крымское.
В результате обстрелов никто из военнослужащих не пострадал.
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2017-10-29 19:57:00
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29.10 в 19:38