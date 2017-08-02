Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В зоне АТО обострение: 34 обстрела, один погибший и один раненый

2.08 в 09:48

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки ситуация на Донбассе обострилась. Всего зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, при этом 10 раз применили минометы, 5 – вооружение БМП и 13 – гранатометы.

На Донецком направлении на линии огня оказались шахта Бутовка, Авдеевка, Троицкое, Майорск, Верхнеторецкое и Зайцево, на Луганском – Новоалександровка, Новотошковское, Станица Луганская и Новозвановка. У Новозвановки около 19 часов снайпер убил украинского бойца.

На Мариупольском направлении обстреливали позиции у Лебединского, Талаковки.

В результате боевых действий 1 военный погиб, 1 – получил ранения.

/uploads/news/964x620/N4g3BTH5.jpg
2017-08-02 09:48:00
Важные новости
В Мариуполе хотят отремонтировать подпорную стену Гамперского спуска
2.08 в 11:14
Из-за конфликта Украины и России организаторы «Евровидения» изменили правила
2.08 в 10:56
Лента новостей
В Мариуполе хотят отремонтировать подпорную стену Гамперского спуска
2.08 в 11:14
Из-за конфликта Украины и России организаторы «Евровидения» изменили правила
2.08 в 10:56
В детском саду в Донецкой области отравились 6 малышей
2.08 в 10:43
В результате обстрела Майорск и Жованка остались без света
2.08 в 10:17
В Приморском районе Мариуполя демонтировали еще два незаконных МАФа
2.08 в 09:58
В зоне АТО обострение: 34 обстрела, один погибший и один раненый
2.08 в 09:48
В Мариуполе нашли 13-летнего сироту из Волновахского района, который сбежал из дома в курортный город
2.08 в 09:17
СЦКК: Водяное под Мариуполем обстреляли из РСЗО
2.08 в 08:56