В зоне АТО обострение: 34 обстрела, один погибший и один раненый

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки ситуация на Донбассе обострилась. Всего зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, при этом 10 раз применили минометы, 5 – вооружение БМП и 13 – гранатометы.

На Донецком направлении на линии огня оказались шахта Бутовка, Авдеевка, Троицкое, Майорск, Верхнеторецкое и Зайцево, на Луганском – Новоалександровка, Новотошковское, Станица Луганская и Новозвановка. У Новозвановки около 19 часов снайпер убил украинского бойца.

На Мариупольском направлении обстреливали позиции у Лебединского, Талаковки.

В результате боевых действий 1 военный погиб, 1 – получил ранения.